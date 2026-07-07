ФІФА розглядає можливість повернення Росії до міжнародного футболу

У ФІФА розглядають можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Про це повідомляє Sky News.

Організація перегляне чинні заборони після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

У ФІФА зазначили, що проаналізують рішення МОК, перш ніж ухвалювати будь-які подальші кроки, у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, у лютому 2022 року ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відсторонили російські збірні та клуби від участі в міжнародних змаганнях на невизначений термін через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація зобов'язана розглянути питання зняття бану з російських команд.

Так, у червні було ухвалене рішення допустити збірну Росії до юнацького чемпіонату світу.