ФІФА та УЄФА поки що не планують повертати Росію – ЗМІ

ФІФА та УЄФА наразі не розглядають повернення Росії в міжнародні змагання з футболу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Тепер рішення щодо повернення росіян повністю залежить від міжнародних федерацій у кожному окремому виді спорту.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ФІФА та УЄФА розглядають можливість повернення Росії у міжнародний футбол. Проте, за інформацією The Telegraph, керівні органи європейського та світового футболу наразі не обговорюють таку можливість.

Нагадаємо, російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань з футболу з 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.