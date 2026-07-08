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ФІФА та УЄФА поки що не планують повертати Росію – ЗМІ

Олег Дідух — 8 липня 2026, 13:58
ФІФА та УЄФА поки що не планують повертати Росію – ЗМІ
Getty Images

ФІФА та УЄФА наразі не розглядають повернення Росії в міжнародні змагання з футболу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Тепер рішення щодо повернення росіян повністю залежить від міжнародних федерацій у кожному окремому виді спорту.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ФІФА та УЄФА розглядають можливість повернення Росії у міжнародний футбол. Проте, за інформацією The Telegraph, керівні органи європейського та світового футболу наразі не обговорюють таку можливість.

Нагадаємо, російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань з футболу з 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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