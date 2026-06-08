ФІФА та ексхавбек Реала досягли угоди після тривалих судів щодо трансферної політики

ФІФА врегулювала судові процеси із колишнім півзахисником мадридського Реала та збірної Франції Лассаною Діарра.

Про це повідомляє Reuters.

"У зв'язку з досягнутою ними глобальною угодою пан Лассана Діарра та ФІФА врегулювали всі судові спори між собою. ФІФА не визнала своєї відповідальності та не виплатила жодної компенсації. Наразі ФІФА не надаватиме жодних додаткових коментарів", – йдеться в заяві.

Як відомо, у серпні 2025-го року ексфутболіст подав позов до Міжнародної федерації футболу із вимогою відшкодувати йому моральну шкоду у вигляді 75 мільйонів доларів, після того, як Європейський верховний суд визнав, що деякі правила трансферного регламенту ФІФА порушують законодавство ЄС.

Зауважимо, що француз судиться з футбольною федерацією з 2014 року, коли залишив московський Локомотив. Тоді Лассана через конфлікт із головним тренером покинув команду після підписання контракту на чотири роки.

Згодом Діарра мав підписати угоду з КПР, але вона в останню мить зірвалась. За даними ФІФА, гравець ще не став вільним агентом. У підсумку його оштрафували на 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ласс грав за Арсенал, мадридський Реал та Челсі, а після періоду в Анжи та Локомотиві перейшов до Марселя. Кар'єру Діарра завершив у ПСЖ у 2019 році.

Також додамо, що ФІФА розглядає пропозицію, якою може зобов'язати клуби постійно мати на полі принаймні одного вихованця віком до 20 або до 21 року.