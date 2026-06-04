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ФІФА заборонила вувузели та свистки на матчах ЧС-2026

Микола Літвінов — 4 червня 2026, 23:36
ФІФА заборонила вувузели та свистки на матчах ЧС-2026
ФІФА

ФІФА заборонила використання вувузел, свистків та гудків на стадіонах, які прийматимуть чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення прописано у кодексі поведінки вболівальників на стадіонах. У разі порушення цього правила, відвідувачеві буде відмовлено у пропуску на арену, а якщо він проніс інструменти на сам матч, то його виведе охорона. Також було заборонено використовувати лазерні пристрої.

Зауважимо, що вувузела – це духовий інструмент, який має вигляд ріжка. Його застосування серед футбольних фанатів стало популярним у світі після мундіалю 2010-го року у Південно-Африканській Республіці.

Нагадаємо, раніше ФІФА заборонила вболівальникам проносити пляшки з водою на матчі чемпіонаті світу 2026 року.

Зауважимо, що ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді. У Мундіалі 2026 року візьме участь рекордна кількість збірних – 48.

ФІФА Чемпіонат світу-2026 з футболу

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