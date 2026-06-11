ФІФА ухвалила рішення про зміни до регламенту трансферів

З 1 січня 2027 року набудуть чинності зміни в регламенті ФІФА щодо трансферів.

Про це повідомляє As.

Відтепер футболісти безпосередньо братимуть участь у своїх переходах, отримуючи 5% від суми операції. Ця практика існувала вже в Іспанії, а тепер буде діяти у всьому світові.

Гравці з фіксованою річною зарплатою менше 150 тисяч євро обов'язково отримуватимуть 5% від відповідної фіксованої компенсації за трансфер, але можуть частково відмовлятися від цього права. У разі суперечок, які вирішуватимуться Футбольним трибуналом, затримки платежів супроводжуватимуться відсотковою ставкою у розмірі 8%.

Також зміни торкнулися клаусул про викуп. Наявність цього пункту стане звичною практикою в усіх контрактах між футболістами та клубами.

Обидві сторони будуть зобов'язані погоджуватися на те, щоб в угодах зазначалася сума, яка дозволяє розірвати зобов'язання між ними. Це має дати гравцям більше свободи.