Проти ФІФА подали позов через заборону проносити на матчі ЧС-2026 дореволюційний іранський прапор

Проти ФІФА подали позов через заборону вболівальникам проносити на стадіони дореволюційний іранський прапор під час чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє The Athletic.

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Каліфорнійська некомерційна організація "Інститут голосів свободи", яка називає себе "присвяченою просуванню свободи слова" для іранців, звернулась до Вищого суду округу Лос-Анджелес. Вона вимагає оголосити заборону незаконною в Каліфорнії та дозволити вболівальникам проносити старий прапор на стадіони, а також виплатити компенсацію за збитки будь-якій особі, якій заборонено носити прапор.

Директор Інституту голосів свободи Сем Керманян заявив у позові про свій намір принести дореволюційний прапор на матчі в Лос-Анджелесі та Санта-Кларі, стверджуючи, що "конституційні гарантії свободи слова Каліфорнії застосовуються, оскільки місця проведення чемпіонату світу з футболу функціонують як великі місця громадських зібрань, відкриті для широкої публіки".

Припускається, що цей дореволюційний прапор вважається "політичним" за своєю природою, що заборонено на ЧС-2026. Проте ФІФА не підтвердила, яке саме правило він порушує.

Зазначимо, що деяких уболівальників на ЧС-2022 в Катарі змусили здати дореволюційний прапор під час обшуку на стадіонах, але були й ті, кому дозволили його пронести. Перший матч на турнірі Іран проведе в ніч із 15 на 16 червня проти Нової Зеландії.

Нагадаємо, що ФІФА також заборонила збірній Гаїті виступати у формі, на якій зображено повстанців, що піднімають гаїтянський прапор у битві при Вертьєрі. В організації вважають це політичним проявом.