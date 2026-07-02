Балогун – четвертий гравець в історії, який отримав червону картку та забив гол у матчі плейоф ЧС

Нападник французького Монако та збірної США Фоларін Балогун став четвертим гравцем в історії, який отримав червону картку та забив гол у матчі плейоф чемпіонату світу.

Про це повідомляє OptaJack.

Це досягнення йому підкорилося у грі з Боснією і Герцеговиною в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Наприкінці першого тайму американський форвард скористався відскоком від суперника та пробив поміж ніг боснійського голкіпера, відкривши рахунок.

А вже на 64-й хвилині Болагун заробив для своєї команди вилучення, небезпечно зрізавши центрбека "Золотих Лілій" Таріка Мухаремовича. Залишок поєдинку "смугасто-зіркові" догравали в меншості.

За всю історію мундіалів такими діями відзначалися лише три футболісти: бразильський нападник Гаррінча у півфінальному протистоянні ЧС-1962 (цю світову першість бразильці й виграли в підсумку) проти Чилі (4:2), атакувальний гравець "селесао" Роналдіньйо у матчі чвертьфіналу ЧС-2002 (останній для бразильців переможний чемпіонат світу) проти Англії (2:1) та французький півзахисник Зінедін Зідан у фіналі ЧС-2006 проти Італії (1:1 – перемога італійців у серії пенальті).

Нагадаємо, що збірна США здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:0) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Окрім Балогуна за "смугасто-зіркових" голом відзначився Малік Тілльман.