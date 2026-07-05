1/8 фіналу ЧС-2026: Бразилія – Норвегія: онлайн-трансляція матчу

У неділю, 5 липня, розпочнеться один з центральних матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірна Бразилії протистоятиме команді Норвегії.

Зустріч відбудеться на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Бразилія у надважкому поєдинку пройшла Японію, забивши вирішальний гол на останніх секундах. "Вікінги" здолали Кот-д'Івуар також наприкінці зустрічі.

За оцінками ліцензованого букмекера GGBET, фаворитом протистояння є підопічні Карло Анчелотті, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 4,09. Виграш Норвегії – 4,52.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 16:37 5 липня та можуть змінюватися.

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