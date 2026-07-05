Агірре: У збірної Англії чудові гравці
Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре поділився думкою щодо суперника по 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, Англії.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Історично склалося так, що англійські гравці досить спритні та швидкі. У них є визначні гравці, які виступають як усередині країни, так і за її межами, тому, з фізичної точки зору, вони потужні. У них чудові гравці.
Я пам'ятаю, що ще з часів Саутгейта їхній стиль змінився. Тухель підтримує це, додаючи власні нюанси та ідеї, і вони грають двома різними способами. У минулому вони були справді швидкими і створювали проблеми довгими, широкими передачами, підборами та затяжними переходами з оборони в атаку. Так, вони роблять це і сьогодні, але переходять до чогось іншого, якщо це не працює", – заявив тренер.
Також Агірре заявив, що не придає уваги тому факту, що матч відбуватиметься у Мехіко на незвичній для англійців висоті в понад 2000 метрів над рівнем моря.
"Я не зосереджуюся на цьому, це гра 11 на 11, тому я про такі речі не думаю. Ми обидва збираємося намагатися забити у ворота один одного", – додав 67-річний фахівець.
Матч Мексика – Англія відбудеться у ніч з 5 на 6 липня, початок – о 3:00 за київським часом. Раніше повідомлялося про те, що для адаптації до висоти англійці перед матчем проти Мексики планують використовувати Віагру.