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Агірре: У збірної Англії чудові гравці

Олег Дідух — 5 липня 2026, 16:20
Агірре: У збірної Англії чудові гравці
Хав'єр Агірре
Getty Images

Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре поділився думкою щодо суперника по 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, Англії.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Історично склалося так, що англійські гравці досить спритні та швидкі. У них є визначні гравці, які виступають як усередині країни, так і за її межами, тому, з фізичної точки зору, вони потужні. У них чудові гравці.

Я пам'ятаю, що ще з часів Саутгейта їхній стиль змінився. Тухель підтримує це, додаючи власні нюанси та ідеї, і вони грають двома різними способами. У минулому вони були справді швидкими і створювали проблеми довгими, широкими передачами, підборами та затяжними переходами з оборони в атаку. Так, вони роблять це і сьогодні, але переходять до чогось іншого, якщо це не працює", – заявив тренер.

Також Агірре заявив, що не придає уваги тому факту, що матч відбуватиметься у Мехіко на незвичній для англійців висоті в понад 2000 метрів над рівнем моря.

"Я не зосереджуюся на цьому, це гра 11 на 11, тому я про такі речі не думаю. Ми обидва збираємося намагатися забити у ворота один одного", – додав 67-річний фахівець.

Матч Мексика – Англія відбудеться у ніч з 5 на 6 липня, початок – о 3:00 за київським часом. Раніше повідомлялося про те, що для адаптації до висоти англійці перед матчем проти Мексики планують використовувати Віагру.

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Агірре

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