Вигнали в туалет заради перемоги: фанат збірної Аргентини став талісманом матчу проти Кабо-Верде

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Кабо-Верде подарував уболівальникам одну з найкумедніших історій турніру.

Усе почалося після другого гола Аргентини. Один із фанатів випадково пропустив узяття воріт, адже саме в цей момент перебував у туалеті. Його друзі миттєво знайшли цьому пояснення: вирішили, що саме він приносить команді удачу.

Коли у компенсований час Аргентина заробила кутовий, забобонні вболівальники не стали випробовувати долю. Вони буквально змусили свого товариша знову піти до вбиральні, сподіваючись, що "ритуал" спрацює ще раз.

І неймовірно, але це знову сталося. Поки фанат перебував у туалеті, збірна Аргентини забила вирішальний третій м'яч. Автором гола став захисник Кабо-Верде Боржес, який зрізав м'яч у власні ворота після небезпечної атаки аргентинців.

Після цього друзі стрімголов побігли до туалету, щоб святкувати переможний гол разом зі своїм "талісманом".

Нагадаємо, сам поєдинок видався надзвичайно драматичним. Основний час завершився з рахунком 1:1, після чого команди обмінялися голами в екстра-таймі. Перемогу чинним чемпіонам світу приніс автогол на 111-й хвилині, завдяки якому Аргентина здолала Кабо-Верде з рахунком 3:2 та вийшла до чвертьфіналу.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" зіграють з Єгиптом. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.