Не було виявлено жодних доказів: ФІФА виправдала арбітра, якого звинуватили у расизмі на ЧС-2026

ФІФА не знайшла доказів, за якими можна було б звинуватити 38-річного рефері Шона Еванса у демонстрації расистського жесту перед початком поєдинку першого туру чемпіонату світу між збірними Німеччини та Кюрасао (7:1), який йому попередньо інкримінували.

Про це повідомляє ESPN.

"Незалежна дисциплінарна комісія ФІФА підтверджує, що після розгляду справи щодо помічника відеоарбітра Шона Еванса не було виявлено жодних доказів порушення Дисциплінарного кодексу ФІФА", — йдеться в заяві керівного футбольного органу.

Еванс також категорично заперечив, що він вкладав у цей жест расистський підтекст. Австралійський рефері заявив, що зробив цей тілесний рух через посмикування. Він навіть й не міг уявити, що це може означати.

"Я хотів би пояснити, що я не робив цей жест або символ навмисно, щоб передати якесь повідомлення, приналежність, гру чи переконання будь-якого роду. Єдине пояснення, яке я можу запропонувати, — це те, що цей рух був мимовільним, підсвідомим посмикуванням, і я не усвідомлював, що зробив це в той момент. Знімки, зроблені пізніше під час матчу, показали, що я повторював цей рух багато разів, тримаючи ручку між пальцями. Висвітлення цього інциденту в ЗМІ просто не відображає того, хто я є".

Шон оголосив, що з нетерпінням чекає продовжити свою роботу на цьогорічному мундіалі.

"Звичайно, я розумію, як цей жест було інтерпретовано, і шкодую про це, однак хочу чітко й категорично заявити, що я не робив цього жесту свідомо чи навмисно. Суддівство на чемпіонаті світу — це найбільша честь у моїй кар'єрі, і я з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати своїх колег до кінця турніру".

Нагадаємо, що напередодні антидискримінаційна організація Fare Network звинуватила 38-річного Шона Еванса у тому, що він перед грою показав жест, який символізує расистський знак "White power".

Арбітр з'єднав великий і вказівний пальці правої руки та витягнув три інші. Останніми роками подібний жест почали використовувати як символ переваги білої раси ("White power"): три витягнуті пальці утворюють літеру W (White), а коло з великого та вказівного пальців разом із зап'ястям формує літеру P (Power).