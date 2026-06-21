ФІФА заборонила англійським фанатам використовувати прапор із підводним човном
ВВС
ФІФА заборонила англійським фанатам розвішувати на трибунах під час матчів чемпіонату світу-2026 англійський прапор із підводним човном.
Про це повідомляє ВВС.
На чемпіонат світу-2026 підтримати збірну Англії приїхала група вболівальників футбольного клубу Барроу. Вони привезли з собою традиційний для Барроу прапор: хрест Святого Георгія, на якому також зображений підводний човен – один із символів міста.
ФІФА не дозволила проносити такий прапор на трибуну через заборону на зображення військової техніки.
Нагадаємо, у першому турі ЧС-2026 Англія у ніч з 17 на 18 червня обіграла Хорватію з рахунком 4:2. У другому турі 23 червня команда Томаса Тухеля у Фоксборо (штат Массачусеттс, США) зіграє з Ганою.