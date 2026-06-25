ФІФА ухвалила рішення дискваліфікувати хавбека Катару на 5 матчів за підкат проти Кане на ЧС-2026

ФІФА ухвалила рішення дискваліфікувати півзахисника збірної Катару Ассіма Мадібо на 5 матчів чемпіонату світу 2026-го року через його небезпечний підкат проти хавбека Канади Ісмаеля Коне у другому турі турніру.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, у теорії, Мадібо міг повернутися на поле вже у фіналі цьогорічного мундіалю. Проте це вже неможливо, оскільки Катар вилетів з ЧС-2026 після поразки від Боснії і Герцеговини у третьому турі (1:3).

Як зазначається, футбольна федерація "бордових" може спробувати оскаржити це рішення, звернувшись до апеляційного комітету ФІФА.

Нагадаємо, що збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6:0 у матчі другого туру групи B на чемпіонаті світу 2026 року. Це дебютна перемога для "кленових листів" на мундіалях, яка дозволила команді набрати 4 очки та очолити турнірну таблицю свого квартету.

Поєдинок запам'ятався жахливою травмою Ісмаеля Коне, його виносили на ношах. У підкат проти півзахисника "кленових листів" влетів Ассім Мадібо, після чого катарський хавбек отримав червону картку.

Після гри тренер збірної Канади Джессі Марш повідомив, що Мадібо поїхав до лікарні до Коне, а перед цим у роздягальні катарець вибачився перед канадцем за завдане ушкодження.