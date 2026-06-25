Кобел – про вихід Швейцарії до плейоф ЧС-2026: Нашою метою було виграти групу

Голкіпер збірної Швейцарії Грегор Кобел розповів, що команда впоралася із завданням виходу до плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ФІФА.

24 червня "червоні хрести" переграли Канаду з рахунком 2:1, оформивши другу поспіль звитягу у груповому раунді поточного Мундіалю.

"Почуваюся дуже добре. Нашою метою було виграти групу, і ми цього досягли, тож це дуже приємне відчуття. Думаю, команда поступово входить у турнірний ритм, і це природний процес.

Я знаю, що ми пропускали голи наприкінці матчів (у всіх трьох іграх), але, на мою думку, це було пов'язано з перебігом самих матчів. Ми витратили багато сил, а в двох останніх поєдинках вели в рахунку, тому, звісно, суперники намагалися щось змінити. Це радше природний розвиток подій", – сказав швейцарський воротар.