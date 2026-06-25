Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Кобел – про вихід Швейцарії до плейоф ЧС-2026: Нашою метою було виграти групу

Софія Кулай — 25 червня 2026, 03:22
Кобел – про вихід Швейцарії до плейоф ЧС-2026: Нашою метою було виграти групу
Грегор Кобел
instagram.com/gregorkobel

Голкіпер збірної Швейцарії Грегор Кобел розповів, що команда впоралася із завданням виходу до плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова передає ФІФА.

24 червня "червоні хрести" переграли Канаду з рахунком 2:1, оформивши другу поспіль звитягу у груповому раунді поточного Мундіалю.

"Почуваюся дуже добре. Нашою метою було виграти групу, і ми цього досягли, тож це дуже приємне відчуття. Думаю, команда поступово входить у турнірний ритм, і це природний процес.

Я знаю, що ми пропускали голи наприкінці матчів (у всіх трьох іграх), але, на мою думку, це було пов'язано з перебігом самих матчів. Ми витратили багато сил, а в двох останніх поєдинках вели в рахунку, тому, звісно, суперники намагалися щось змінити. Це радше природний розвиток подій", – сказав швейцарський воротар.

Швейцарці фінішували першими у квартеті В (7 балів), випередивши Канаду, Боснію і Герцеговину та Катар. В 1/16 фіналу підопічні Мурата Якіна зустрінуться з однією з команд, що фінішують третіми у групах E, F, G, I або J. Для "червоних хрестів" це вже четвертий поспіль вихід до плейоф чемпіонату світу, раніше вони долали груповий етап на Мундіалях 2014, 2018 і 2022 років.

Додамо, що найкращим гравцем поєдинку став центральний нападник збірної Швейцарії Йоган Манзамбі.

Читайте також :
Відео Швейцарія – Канада: відеоогляд матчу 3-го туру ЧС-2026
Збірна Швейцарії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Швейцарії з футболу

Швейцарія – Канада: відеоогляд матчу 3-го туру ЧС-2026
Бракувало впевненості та агресивності: тренер збірної Канади оцінив поразку від Швейцарії
Швейцарія здолала Канаду в битві за перше місце, Боснія і Герцеговина перемогла Катар на ЧС-2026
Тренер збірної Швейцарії: Джака був диригентом на полі
Півзахисник збірної Швейцарії став наймолодшим автором "джокерського" дубля в історії ЧС

Останні новини