Тренер збірної Канади прокоментував травму Коне та розповів про вчинок винуватця епізоду після гри

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш поділився подробицями про травму Ісмаеля Коне та розповів, що до травмованого хавбека після гри підходив Ассім Омер Мадібо.

Його слова передає The Athletic.

"Ісмаель – просто чудовий хлопець, він не ідеальний, але саме за це ми його й любимо. Це величезна втрата для нас. Наші серця з ним, але у цього хлопця попереду велике майбутнє".

Марш зазначив, що одразу після матчу поїде до лікарні, щоб бути поруч із Коне. Він додав, що Ассім Омер Мадібо, через фол якого і сталася травма канадця, пішов до роздягальні після гри, щоб вибачитися перед Ісмаелем.

Нагадаємо, що збірна Канади розгромила Катар із рахунком 6:0 у матчі другого туру групи B на чемпіонаті світу 2026 року. Це дебютна перемога для "кленових листів" на мундіалях, яка дозволила команді набрати 4 очки та очолити турнірну таблицю свого квартету.

Поєдинок запам'ятався жахливою травмою Ісмаеля Коне, його виносили на ношах. У підкат проти півзахисника "кленових листів" влетів Ассім Мадібо, після чого катарський захисник отримав червону картку.

Наступну гру на груповому етапі чемпіонату світу канадці зіграють 24 червня проти Швейцарії. Старт зустрічі запланований о 22:00.