Форвард Челсі отримав двоматчеву дискваліфікацію на КЧС-2025

ФІФА покарала нападника Челсі Ніколаса Джексона за пряму червону картку, яку він отримав у матчі проти Фламенго у другому турі Клубного чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 24-річний сенегалець пропустить наступні два поєдинки "пенсіонерів" на турнірі за вилучення, яке він заробив на 68-й хвилині гри. У підсумку команда Енцо Марески програла бразильцям з рахунком 1:3. До своєї червоної картки футболіст провів на полі всього чотири хвилини.

Джексон не має права подати апеляцію. Він не допоможе своїй команді у матчі третього туру КЧС-2025 проти Есперанса.

Ця гра може стати останньою для "синіх" на турнірі, оскільки Есперанс, як і лондонці, має три очки після двох турів. Проте Челсі випереджає свого майбутнього суперника за рахунок кращої різниці голів (0 проти -1).

Варто зазначити, що для Джексона це вже друге вилучення за останні чотири гри Челсі. Він також побачив перед собою червоне світло у матчі 36 туру АПЛ проти Ньюкасла (0:2).

Раніше з'явилася інформація, що Челсі перебуває за крок до підписання гравця Боруссії Дортмунд.