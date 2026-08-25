Астон Вілла націлилась на трансфер нападника Челсі

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколас Джексон став пріоритетною ціллю Астон Вілли на літнє трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між клубами тільки розпочалися. Сам гравець відкритий до переходу у Віллу після того, як минулого тижня до нього також звернувся Атлетико Мадрид.

Гра сенегальця імпонує Унаї Емері, який раніше працював із ним у Вільярреалі. Минулого літа він вже був серед цілей Вілли на трансферному ринку.

Зазначається, що перемовини щодо переходу форварда Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета поставлені на паузу, поки не буде вирішено питання з Джексоном.

Нагадаємо, що минулий сезон Джексон на правах оренди виступав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 на рахунку Джексона 11 голів і 4 асисти в 34 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт із Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.