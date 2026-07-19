Астон Вілла провела переговори з Челсі щодо трансферу Джексона

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколас Джексон потрапив до сфери інтересів Астон Вілли.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бірмінгемці вже провели переговори з Челсі щодо переходу 25-річного форварда.

Зазначається, що гра сенегальця імпонує Унаї Емері, який раніше працював із ним у Вільярреалі. Минулого літа він вже був серед цілей Вілли на трансферному ринку.

Минулий сезон Джексон на правах оренди виступав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 на рахунку Джексона 11 голів і 4 асисти в 34 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт із Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Астон Вілли та збірної Англії Морган Роджерс стане гравцем Челсі.