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Мареска: Проти Фламенго ми грали з іншою структурою

Олег Дідух — 21 червня 2025, 14:05
Мареска: Проти Фламенго ми грали з іншою структурою
Енцо Мареска
ФК Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився враженнями від матч другого туру групового етапу клубного чемпіонату світу проти Фламенго (поразка 1:3).

Слова італійського фахівця наводить пресслужба Челсі.

"Це були шість хвилин, які повністю змінили динаміку гри. Я вважаю, що до їхнього першого гола ми непогано розпочали другий тайм, але потім – два голи за дві хвилини та червона картка – і динаміка гри змінилася.

Останні два дні ми пробували дещо зовсім інше. Сьогодні грали з іншою структурою, щоб підготуватись до наступного сезону й мати більше варіантів. План працював досить добре протягом години, але потім ми пропустили перший, потім другий гол і отримали вилучення. Зрештою, залишившись удесятьох, ми заслужено програли", – заявив Мареска.

Нагадаємо, у матчі проти Фламенго Челсі вів у рахунку, проте пропустив два голи на 62 і 65 хвилинах. У третьому турі лондонці 25 червня зіграють з туніським Есперанс.

Клубний чемпіонат світу Фламенго Челсі Енцо Мареска

Енцо Мареска

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