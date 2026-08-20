Атлетико Мадрид прагне незабаром підписати нападника Челсі на заміну Серлотту

Мадридський Атлетико зацікавлений, аби оформити найближчим часом перехід нападника лондонського Челсі Ніколаса Джексона.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, директор з футболу "матрацників" Матеу Алемані прибув до Лондона, щоб спробувати завершити трансфер сенегальського гравця.

Мадридський колектив прагне щонайшвидше підписати футболіста на лінію нападу, зважаючи на травму норвезького центрфорварда Александера Серлотта. Хоч є інші опції на цю позицію, проте варіант із Джексоном для клубу є пріоритетним.

Утім, однією із перешкод для реалізації цього підписання є фінансовий показник. Атлетико сильно витратився на трансфер аргентинського центрбека Крістіана Ромеро, й тепер клуб розраховує на оренду Джексона. Це ускладнює ситуацію для мадридців, оскільки сенегальцем також цікавиться Астон Вілла.

Однак "матрацники" сподіваються на те, що Джексону буде приємно повернутися до іспанського чемпіонату, адже саме в складі Вільярреала він зумів заробити собі ім'я у футболі.

Нагадаємо, що минулий сезон Джексон на правах оренди виступав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 на рахунку Джексона 11 голів і 4 асисти в 34 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт із Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.