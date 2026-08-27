Астон Вілла за 65 млн фунтів підпише нападника Челсі

Нападник Челсі та збірної Сенегалу Ніколас Джексон завершує свій перехід в Астон Віллу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби узгодили трансфер футболіста. Всі документи вже оформленні.

Челсі отримає за перехід форварда 65 млн фунтів. Зазначається, що Ніколас вже пройшов медогляд та готується підписати контракт.

Раніше повідомлялося, що гра сенегальця імпонує Унаї Емері, який раніше працював із ним у Вільярреалі. Минулого літа він вже був серед цілей Вілли на трансферному ринку.

Нагадаємо, що минулий сезон Джексон на правах оренди виступав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту гравця, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 на рахунку Джексона 11 голів і 4 асисти в 34 матчах за Баварію в усіх турнірах. Його контракт із Челсі діє до літа 2033 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.