Центральний нападник Челсі став гравцем Астон Вілли

Сенегальський центральний нападник Челсі Ніколас Джексон перейшов до Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту в офіційній заяві не розголошуються. Утім, за даними Флоріана Плеттенберга, угода була розрахована на 5 років співпраці та обійшлася "левам" у 75 мільйонів євро, й на додачу до цього прописані різноманітні бонуси.

Зауважимо, що Джексон раніше вже грав під орудою чинного очільника Астон Вілли Унаї Емері. Це було у той час, коли він виступав у складі Вільярреала. Сенегалець під керівництвом іспанця провів 27 матчів (3 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон Джексон на правах оренди грав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту футболіста, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 Джексон відіграв у футболці "червоних" 34 матчі та записав до свого активу 11 забитих м'ячів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25-річного центрфорварда намагався також підписати й мадридський Атлетико.