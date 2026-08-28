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Центральний нападник Челсі став гравцем Астон Вілли

Микола Літвінов — 28 серпня 2026, 21:56
Центральний нападник Челсі став гравцем Астон Вілли
Ніколас Джексон
ФК Астон Вілла

Сенегальський центральний нападник Челсі Ніколас Джексон перейшов до Астон Вілли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту в офіційній заяві не розголошуються. Утім, за даними Флоріана Плеттенберга, угода була розрахована на 5 років співпраці та обійшлася "левам" у 75 мільйонів євро, й на додачу до цього прописані різноманітні бонуси.

Зауважимо, що Джексон раніше вже грав під орудою чинного очільника Астон Вілли Унаї Емері. Це було у той час, коли він виступав у складі Вільярреала. Сенегалець під керівництвом іспанця провів 27 матчів (3 голи та 3 асисти).

Додамо, що минулий сезон Джексон на правах оренди грав за Баварію, однак німці відмовились активувати опцію викупу контракту футболіста, тож наприкінці сезону він повернувся до Лондона.

У сезоні-2025/26 Джексон відіграв у футболці "червоних" 34 матчі та записав до свого активу 11 забитих м'ячів і 4 результативні передачі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25-річного центрфорварда намагався також підписати й мадридський Атлетико. 

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