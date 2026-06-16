Замість ЧС-2026 увімкнули футбольний симулятор: у Туреччині фанати влаштували скандал через курйозну помилку

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати курйозні історії не лише на футбольних полях, а й далеко за межами стадіонів. Одним із найкумедніших епізодів турніру вже встиг стати інцидент у Туреччині, де вболівальники, які прокинулися о світанку заради матчу своєї збірної, несподівано опинилися на перегляді відеогри.

Жителі міста Корк зібралися біля великого екрана, щоб разом підтримати збірну Туреччини у поєдинку проти Австралії на чемпіонаті світу. Через різницю в часі матч транслювався рано-вранці, але це не завадило сотням уболівальників прийти та створити справжню футбольну атмосферу.

Втім, уже через кілька хвилин після початку трансляції найуважніші фанати почали помічати щось дивне. Рухи футболістів виглядали надто неприродно, графіка нагадувала комп'ютерну гру, а деякі деталі взагалі не відповідали телевізійній трансляції чемпіонату світу.

Незабаром стало зрозуміло, що замість реального матчу на великому екрані показують гру в PES – популярний футбольний симулятор.

Коли помилку усвідомили всі присутні, на місці спалахнув справжній скандал. Розчаровані вболівальники почали висловлювати невдоволення організаторам, які замість мундіалю випадково запустили відеогру.

На щастя для фанатів, проблему вдалося швидко усунути, і вже за кілька хвилин на екрані з'явилася справжня трансляція зустрічі. Проте курйозний момент до того часу вже встиг потрапити на відео та стрімко поширився соціальними мережами.

Нагадаємо, Туреччина сенсаційно поступилася Австралії із рахунком 0:2 попри те, що за матч завдала 30 ударів по воротах суперника.

Раніше повідомлялося, що на чемпіонаті світу виступив футболіст, який потрапив у збірну Кабо-Верде завдяки онлайн-оголошенню.