Я знаю, через що ви проходите: Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану після гри з Новою Зеландією на ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану після матчу із Новою Зеландією та подякував гравцям за те, що вони надсилають "важливе повідомлення" світу.

Про це повідомляє RMC Sport.

"Сьогодні ввечері це був важкий матч, і якби вам трохи більше пощастило, ви б могли перемогти. Але ви зобов'язані... перед своїми родинами, друзями, рідними та всім світом, що ви на чемпіонаті світу, що ви показуєте високі результати й що у вас ще залишилося два матчі. І в цих двох матчах, які вам залишилося зіграти, ви знову зробите світ гордим тим, що ви робите".

Також очільник вищого футбольного органу звернув увагу на проблеми, з якими зіткнулася національна команда Ірану перед мундіалем.

"Я знаю, через що ви проходите, я розумію, але ви сильніші за все. Ви надсилаєте повідомлення всьому світу. Сьогодні ввечері ви об'єднали весь стадіон, який стоїть за вами. Ви продемонстрували це всьому світу і надіслали потужний сигнал. Дуже дякую".

Нагадаємо, що напередодні головний тренер іранців Амір Галеної розповів, що його команді наказали залишити США та повернутися на тренувальну базу в Мексиці через декілька годин після їхнього стартової гри на мундіалі з Новою Зеландією (2:2).

До цього стало відомо про проблеми з американськими візами представників збірної Ірану. Цю ситуацію прокоментував лівий захисник команди Ехсан Хаджасафі та висловив претензії до ФІФА щодо цієї ситуації.