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Збірна Англії втратила захисника за день до свого першого матчу на ЧС-2026: вже відомо, хто його замінить

Микола Літвінов — 16 червня 2026, 15:36
Збірна Англії втратила захисника за день до свого першого матчу на ЧС-2026: вже відомо, хто його замінить
Тіно Лівраменто

Правий захисник збірної Англії та Ньюкасл Юнайтед Тіно Лівраменто через травму залишить розташування національної команди напередодні старту на чемпіонаті світу 2026-го року.

Про це повідомляє The Athletic.

У 23-річного оборонця діагностували травму литкового м'яза. Він поїде до бази клубу, щоб відновлюватися від пошкодження. Його у складі збірної замінить центральний захисник із лондонського Челсі Трево Чалоба.

Згідно з регламентом ФІФА, збірні можуть замінити польового гравця під час чемпіонату світу лише за 24 години до першого матчу на турнірі. Також цей футболіст має належати до розширеного списку із 55 футболістів.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Лівраменто провів на клубному рівні 26 матчів, у яких відзначився 1 результативною передачею. Значну частину кампанії фулбек пропустив через травму коліна та підколінного сухожилля.

Зазначимо, що збірна Англії на ЧС-2026 зіграє у групі L. Перший поєдинок підопічні Томаса Тухеля на турнірі проведуть проти хорватів. Він відбудеться 17 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні гравці збірної Англії були змушені сховатися в укритті після того, як у Канзас-Сіті оголосили попередження про небезпеку торнадо.

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