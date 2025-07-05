Було важко, – Ферстаппен оцінив свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою перемогу у кваліфікації Гран-прі Великої Британії.

Слова нідерландця наводить пресслужба Формули-1.

"Було дуже важко впоратись із вітром. Протягом усієї кваліфікації він постійно змінювався, а тут машини дуже чутливі до цього.



Просто треба було звикнути до цього, а останній круг вийшов дуже добрим. Тут дійсно треба викладатись на повну, тому ця перемога дійсно приємна", – розповів Ферстаппен.