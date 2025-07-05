Було важко, – Ферстаппен оцінив свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії
Макс Ферстаппен
Ред Булл
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою перемогу у кваліфікації Гран-прі Великої Британії.
Слова нідерландця наводить пресслужба Формули-1.
"Було дуже важко впоратись із вітром. Протягом усієї кваліфікації він постійно змінювався, а тут машини дуже чутливі до цього.
Просто треба було звикнути до цього, а останній круг вийшов дуже добрим. Тут дійсно треба викладатись на повну, тому ця перемога дійсно приємна", – розповів Ферстаппен.
Зазначимо, що рекордсмен Гран-прі Великої Британії, Льюїс Гамільтон (9), посів п'яте місце у кваліфікації.
Основна гонка етапу відбудеться завтра, 6 липня о 17:00 за київським часом.
Раніше Ферстаппен розповів, чи планує міняти команду Формули-1 у майбутньому.