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Було важко, – Ферстаппен оцінив свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії

Володимир Максименко — 5 липня 2025, 19:35
Було важко, – Ферстаппен оцінив свою перемогу в кваліфікації Гран-прі Великої Британії
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував свою перемогу у кваліфікації Гран-прі Великої Британії.

Слова нідерландця наводить пресслужба Формули-1.

"Було дуже важко впоратись із вітром. Протягом усієї кваліфікації він постійно змінювався, а тут машини дуже чутливі до цього.

Просто треба було звикнути до цього, а останній круг вийшов дуже добрим. Тут дійсно треба викладатись на повну, тому ця перемога дійсно приємна", – розповів Ферстаппен.

Зазначимо, що рекордсмен Гран-прі Великої Британії, Льюїс Гамільтон (9), посів п'яте місце у кваліфікації.

Основна гонка етапу відбудеться завтра, 6 липня о 17:00 за київським часом.

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Раніше Ферстаппен розповів, чи планує міняти команду Формули-1 у майбутньому.

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