Макс Ферстаппен близький до переходу в команду Макларен – ЗМІ

Чотириразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перебуває на фінальній стадії перемовин щодо можливого переходу до Макларен.

Про це повідомляє PlanetF1.

Нідерландський гонщик перебуває в центрі уваги на ринку пілотів і невдовзі має ухвалити остаточне рішення про трансфер.

Сторони завершують узгодження деталей потенційного контракту, хоча генеральний директор Макларен Зак Браун раніше публічно спростовував ці чутки.

"Я не надто замислювався над цим, оскільки обидва місця в моїх машинах уже зайняті. Тож перше, чого я точно не зміг би йому запропонувати – це місце за кермом мого боліда. Але я вважаю, що Макларен – це неймовірна команда. Як і Ред Булл, як і Альпін, як і Феррарі. Усі команди у Формулі-1 по-своєму вражаючі. Мені здається, у нас панує унікальна атмосфера, але вона особлива у кожної гоночної стайні", – зазначив Браун у коментарі PlanetF1 на Гран-прі Великої Британії.

Нагадаємо, що команда Мерседес відмовилася від ідеї підписати Макса Ферстаппена. Тото Вольфф вирішив не робити кадрову перестановку, навіть попри готовність нідерландця піти на зменшену зарплатню.