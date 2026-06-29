Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розвіяв чутки про перехід до іншої команди.

Про це він розповів La Gazetta dello Sport.

"Те, що я говорив і минулого року. Я маю довгостроковий контракт із Ред Булл, і що стосується мене, то я повністю зосереджений на своїй роботі: прагну демонструвати свій максимум на трасі та разом із командою. Тут немає нічого нового, що я міг би додати".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Ферстаппен може в сезоні-2027 перейти до Макларен.

Також поширювалися чутки, що Ред Булл розглядає Оскара Піастрі як головного претендента на випадок, якщо нідерландець піде з команди.

Нагадаємо, що Ферстаппен фінішував другим на Гран-прі Австрії-2026. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, а закрив трійку лідерів його напарник – Андреа Кімі Антонеллі.