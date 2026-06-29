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Ферстаппен розвіяв чутки про перехід до іншої команди

Володимир Слюсарь — 29 червня 2026, 15:47
Ферстаппен розвіяв чутки про перехід до іншої команди
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розвіяв чутки про перехід до іншої команди.

Про це він розповів La Gazetta dello Sport.

"Те, що я говорив і минулого року. Я маю довгостроковий контракт із Ред Булл, і що стосується мене, то я повністю зосереджений на своїй роботі: прагну демонструвати свій максимум на трасі та разом із командою. Тут немає нічого нового, що я міг би додати".

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Ферстаппен може в сезоні-2027 перейти до Макларен.

Також поширювалися чутки, що Ред Булл розглядає Оскара Піастрі як головного претендента на випадок, якщо нідерландець піде з команди.

Нагадаємо, що Ферстаппен фінішував другим на Гран-прі Австрії-2026. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, а закрив трійку лідерів його напарник – Андреа Кімі Антонеллі.

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

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