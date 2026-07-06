Мерседес відмовився підписувати Ферстаппена

Команда Формули-1 Мерседес відмовилася від ідеї підписати зіркового нідерландського пілота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє Motorsport.

У контракті Ферстаппена з Ред Буллом є пункт, який дозволяє нідерландцеві покинути команду в 2027 році. Проте можливості скористатися ним Макс не має: Мерседес, який був для нього найбільш бажаним варіантом продовження кар'єри, відмовився від ідеї підписання чотириразового чемпіона світу.

Керівник Мерседеса Тото Вольфф не заходів влаштовувати кадрову революцію в команді, і на наступний сезон збереже чинний склад команди: Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл.

Ферстаппен задля переходу в Мерседес був готовий піти на скорочення зарплати до 50 мільйонів євро на рік, проте вимагав контракту на три роки. Мерседес вирішив не робити пілоту Ред Булла пропозицію.

Напередодні Ферстаппен зійшов із Гран-Прі Великої Британії.