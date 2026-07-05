Ганятися не буде сенсу: Ферстаппен закликав змінити налаштування боліда перед гонкою у Сільверстоуні

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен наголосив на необхідності кардинальних змін у налаштуваннях автомобіля перед основною гонкою Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомляє De Telegraaf.

"Якщо ми залишимо болід у нинішньому стані, то сенсу ганятися взагалі мало. Особисто я б переробив усе, тому що якщо ми сидітимемо склавши руки, то так і будемо тупцяти на цьому ж місці. Або взагалі відкотимося ще на позицію назад".

Також Ферстаппен не очікує суттєвого покращення на наступному етапі в Бельгії.

"Схоже, що на трасах, де діє серйозне лімітування щодо енергії, нам у будь-якому разі доводиться набагато важче. З прицілом на решту сезону ми маємо проаналізувати, наскільки зможемо крок за кроком модернізувати машину, адже доводиться зважати й на ліміт бюджетів. Наразі ж я найбільше чекаю моменту, коли в неділю ввечері нарешті поїду додому..."

Нагадаємо, що пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем кваліфікації на Гран-Прі Великобританії. Ферстаппен фінішував на сьомій позиції.

Напередодні Антонеллі також виграв спринт у Сільверстоуні, який нідерландець завершив шостим.

Основна гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у неділю, 5 липня. Старт – о 17:00 за київським часом.