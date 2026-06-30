Ферстаппен може перейти в Макларен у 2027 році – ЗМІ

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен може змінити команду у 2027 році, а його найбільш імовірним новим місцем призначення вважається Макларен.

Про це повідомляє Sky Sports.

Чотириразовий чемпіон світу має контракт до кінця 2028 року, проте пункт у його угоді дозволяє піти раніше, якщо на момент початку серпневої літньої перерви він перебуватиме поза межами перших двох позицій у заліку пілотів.

Наразі гонщик посідає сьоме місце в чемпіонаті, відстаючи від другої сходинки на 58 очок за три гонки до "дедлайну".

Чутки про можливий відхід Ферстаппена посилилися на тлі внутрішньої нестабільності в Ред Булл, зокрема смерті засновника Дітріха Матешица, звільнення керівника Крістіана Горнера після 20 років роботи та подальшого масового відходу інших ключових фігур, зокрема Джанп'єро Ламбьязе.

Нещодавно Ферстаппен розвіював чутки про перехід до іншої команди, зазначаючи, що має довгостроковий контракт із Ред Булл.

Також поширювалася інформація, що Ред Булл розглядає Оскара Піастрі як головного претендента на випадок, якщо нідерландець піде з команди.

Нагадаємо, що Ферстаппен фінішував другим на Гран-прі Австрії-2026. Перемогу здобув пілот Мерседес Джордж Рассел, а закрив трійку лідерів його напарник – Андреа Кімі Антонеллі.