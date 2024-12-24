Вінгер Барселони Ферран отримав пошкодження на тренуванні команди

Ключовий гравець каталонської Барселони Ферран Торрес отримав незначне пошкодження стопи.

Про це повідомляє офіційний сайт "блауграни".

За інформацією джерела, пошкодження Феррана підтвердили тести, проведені сьогодні, 24 грудня, медичним персоналом Барселони.

"Ферран буде недоступний, поки його травма не загоїться", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, у останньому матчі календарного року Барселона мінімально (до того ж, на останніх хвилинах) програла мадридському Атлетико (1:2) та опустилась на третю сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

Раніше з’явилась інформацію, що "блауграна" має намір посилити атаку, але разом з тим, головний тренер команди Ганс-Дітер Флік проти підписання вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Фахівець вважає, що аргентинець не підійде для його системи футболу.