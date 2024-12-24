Нкунку, Рашфорд або Леау: Барселона має намір підсилити атаку влітку

Барселона має намір підсилити фланг атаки у літнє трансферне вікно. Серед потенційних підписань: Крістофер Нкунку (Челсі), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) або Рафаел Леау (Мілан).

Про це повідомляє видання Sport.es.

Французький гравець Челсі може приєднатись до каталонців через роботу з агентом Піні Захаві, який також співпрацює з Гансі Фліком та Робертом Левандовським. Нкунку готовий піти на зниження заробітної плати, щоб отримати більше ігрового часу.

Через проблеми з фінансовим станом "блаугранас" не впевнені у трансферах інших гравців зі списку, однак слідкують за ситуаціями в їх клубах.

Наприклад, Маркус Рашфорд втретє не потрапив до заявки "червоних дияволів", пропустивши матчі проти Манчестер Сіті, Тоттенгема та Борнмута.

Напередодні головний тренер Барселони Гансі Флік після поразки своїх підопічних у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетико (1:2) заявив, що його команді необхідний відпочинок.