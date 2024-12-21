Атлетико дотиснув Барселону в 18 турі Ла Ліги

Сьогодні, 21 грудня, відбулися чотири матчі 18 туру іспанської Ла Ліги.

Сельта Віго вдома обіграла Реал Сосьєдад завдяки дублю 23-річного нападника Пабло Дурана. Атлетик на виїзді з голами Алекса Беренгера та Горки Гурусети здолав Осасуну.

У центральному матчі туру Барселона на домашній арені поступилась мадридському Атлетико. На гол Педрі у першому таймі, "матрацники" відповіли влучним ударом Родріго де Пауля, а наприкінці гри своє слово сказав нападник мадриців Александер Серлот.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліги

18 тур, 20 грудня

Хетафе – Мальорка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 53 Ларін

Сельта Віго – Реал Сосьєдад 0:2 (0:2)

Голи: 1:0 – 40 Дуран, 2:0 – 45+1 Дуран

Осасуна – Атлетик 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Торро, 1:1 – 31 Гурусета, 1:2 – 74 Беренгер

Барселона – Атлетико 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Педрі, 1:1 – 60 Де Пауль, 1:2 – 90+7 Серлот

Напередодні Жирона вдома розгромила Вальядолід та піднялась на восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 25 очок.