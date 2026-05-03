Фернандеш пояснив своє рішення залишитися в МЮ: Це не питання лояльності. Я міг піти два роки тому

Португальський півзахисник та капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розповів, чому залишився у клубі попри можливість його покинути.

Його слова передає Sky Sports.

"Це не питання лояльності. Я міг піти два роки тому, міг піти три роки тому, міг піти минулого сезону, але мені справді подобається бути тут. Я вважаю, що успіх у цьому клубі – це те, чого я ніколи не зможу досягти в іншому клубі. Радість і все, що я отримую, – того дня, коли я досягну того, чого прагну в цьому клубі, я не думаю, що зможу отримати це в будь-якому іншому клубі світу. Я знаю, як сильно цього хочуть вболівальники, я знаю, наскільки вони пристрасні. Я знаю, як сильно вони чекають на повернення клубу. Я на тому самому кораблі, що й вони. Я хочу, щоб цей корабель, замість того, щоб стояти на місці, рухався вперед і проплив якомога далі".

Фернандеш виступає за МЮ з січня 2020-го. Від моменту переходу провів за "червоних дияволів" вже 323 гри у всіх турнірах – по 106 голів та асистів. За цей час команда здобула Кубок Англії у 2024 році та Кубок Англійської Ліги у 2023-му. Його контракт з англійським грандом розрахований до кінця червня 2027-го, а також є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Бруну Фернандеш заявив, що клуб хотів його позбутися перед початком поточного сезону. Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Бруну може покинути МЮ вже у літнє трансферне вікно 2026. Ним зокрема цікавляться два клуби – ПСЖ та Баварія.

Також додамо, що у матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда (2:1 – на користь підопічних Майкла Карріка) Фернандеш оформив 140 результативну дію за Манчестер Юнайтед, віддавши асист на Беньяміна Шешко. Португалець має в активі 70 голів та 70 передач у 226 поєдинках і зрівнявся за показником результативності в АПЛ із Кріштіану Роналду.

Зауважимо, що свій наступний поєдинок підопічні Майкла Карріка проведуть сьогодні, 3 травня, проти Ліверпуля. Поєдинок розпочнеться о 17:30 за київським часом.

