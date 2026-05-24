Бруну Фернандеш встановив новий рекорд АПЛ

Атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став абсолютним рекордсменом АПЛ за кількістю асистів за один сезон. До цього він ділив рекорд із Тьєррі Анрі та Кевіном Де Брейне, який зробили по 20 гольових передач у сезонах 2003/04 і 2019/20 відповідно.

У неділю, 24 травня, у виїзному матчі 38 туру АПЛ проти Брайтона Фернандеш оформив свій 21-й асист у сезоні – на 33-й хвилині він допоміг Патріку Доргу відкрити рахунок у матчі. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, напередодні Фернандеш був визнаний найкращим гравцем АПЛ сезону-2025/26. Контракт 31-річного португальця з Манчестер Юнайтед діє до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Трансферна вартість півзахисника оцінюється в 40 мільйонів євро.