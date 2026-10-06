Він відстоює те, у що вірить: легенда МЮ став на захист Роналду після його демаршу

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд відреагував на ситуацію навколо Кріштіану Роналду в національній команді Португалії.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

Англієць став на захист 5-разового володаря "Золотого м'яча". Він вважає, що до капітана "лузітанів" не проявили належної поваги.

"З Кріштіану обійшлися погано. Новий тренер прийшов і вирішив, що він Алекс Фергюсон. Не знаю, на якій підставі. І це розділило країну. Бачити цю ситуацію неприємно. Я думаю, жоден гравець не повинен завершувати кар'єру у збірній ось так. Я вважаю, вони відновлять стосунки після невеликого відпочинку та часу нарізно. Я думаю, що збірна, президент федерації та тренер зрозуміють, що вони вчинили неправильно, тому що не можна дозволяти своєму головному гравцеві, своєму найкращому послу, найбільш культовій людині в історії країни просто залишати збірну. Я знаю, що люди запитуватимуть, чому він поїхав. Ніхто з нас не був за лаштунками, але я знаю одне: Кріштіану – принципова людина, і він відстоює те, у що вірить".

Ріо заявив, що поважає цю рису свого колишнього одноклубника. Він розповів, яке значення Роналду має для Португалії.

"Я знаю, що багато хто змирився б із цим, але Кріштіану знає, чого він вартий. Я бачив це щодня. Роналду приносить не лише голи та асисти – він привертає увагу до Португалії та збірної з боку людей, які раніше навіть не чули про Португалію. І завдяки Кріштіану вони продають футболки збірної в таких частинах світу, де люди навіть не знають, де знаходиться Португалія. Тому до деяких гравців потрібно ставитися не так, як до інших. До Бекхема в Англії ставилися не так, як до інших, так? До Кріштіану в Португалії. До Мессі в Аргентині. До Роналдо в Бразилії. Це хлопці, яким потрібне особливе ставлення. Я думаю, що єдиний варіант, за якого Кріштіану міг залишити збірну, – це якщо він відчув, що його не поважають. У нього є его, і якщо він відчуває, що його не поважають, він реагує", – сказав Фердінанд.

Нагадаємо, що Роналду самовільно залишив табір збірної Португалії перед матчем третього туру Ліги націй після розбіжностей із головним тренером Жорже Жезушем. Наставник спочатку не випустив Кріштіану на заміну, хоча обіцяв у поєдинку з Норвегією, а згодом заявив, що не поставить в основний склад й у наступній грі з Данією.

Після цього Роналду влаштував демарш. Він пообіцяв, що колись розповість усю правду про те, що сталось насправді.

Згодом з'явилась інформація, що Кріштіану завершив міжнародну кар'єру. Поки зірковий форвард про це не оголошував, а португальська преса повідомляє, що він може повернутись до збірної в листопаді.