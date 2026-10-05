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Зірка збірної Португалії розповів, чи готова команда прийняти Роналду після його демаршу

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 11:51
Зірка збірної Португалії розповів, чи готова команда прийняти Роналду після його демаршу
Кріштіану Роналду
Getty Images

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш відреагував на можливе повернення Кріштіану Роналду до національної команди після самовільного залишення її табору.

Слова футболіста передає A Bola.

"Ми раді будь-якому гравцю. Звичайно, ми задоволені результатами в Лізі націй, і я також задоволений. Якщо Роналду повернеться, ми приймемо його з розпростертими обіймами – чи то Кріштіану, чи хтось інший.

Безумовно, у нас згуртований колектив. Роналду або будь-який інший гравець, якого зараз немає з нами, завжди може приєднатися до команди, і ми будемо цьому дуже раді", – сказав Мендеш.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду залишив команду перед третім туром Ліги націй. Після від'їзду зі збірної 5-разовий володар "Золотого м'яча" обіцяв, що колись розповість усю правду про те, що сталось насправді.

Без нього португальці виграли обидва матчі. Вони стали першою збірною, яка забезпечила собі місце у чвертьфіналі Ліги націй.

Напередодні Жорже Жезуш заявив, що відкритий до повернення Роналду в команду. Тренер назвав неприємну ситуацію непорозумінням, яке, на його думку, легко залагодити.

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