Найкращий гравець, якого коли-небудь мала Португалія: Канселу – про можливе повернення Роналду

Правий захисник Барселони та збірної Португалії Жоау Канселу відреагував на можливе повернення у Кріштіану Роналду, відзначивши вагомість 41-річного нападника для національної команди.

Його слова передає Record.

"Тренер і пан Педру Проенса говоритимуть про це. Але, як Бруну Фернандеш уже казав раніше, Кріштіану – наш капітан, він символ нашої збірної, найкращий гравець, якого коли-небудь мала Португалія, і все, безумовно, завершиться найкращим чином", – заявив Канселу.

Роналду самовільно покинув розташування збірної перед грою 2-го туру Ліги націй-2026/27 проти Данії. Все після конфлікту, який спалахнув у нього із головним тренером Жорже Жезушем, який не випустив його у матчі проти Норвегії (перемога 2:1).

У пресі вже з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду, у якого за спиною 234 поєдинки за Португалію (146 голів), ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.

Раніше наставник "лузітан" і захисник Нуну Мендеш висловилися про потенційне повернення Кріштіану у збірну. Натомість португальський журналіст Мігел Перейра розповів, що Роналду може повернутися до національної команди у 2027 році.