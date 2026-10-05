Жезуш розповів, чи можливе повернення Роналду до збірної Португалії

Наставник збірної Португалії Жорже Жезуш відкритий до повернення в команду Кріштіану Роналду, який раніше самовільно залишив її табір.

Його слова передає A Bola.

"Я не знаю, що буде далі, для мене все залишається відкритим. Він має розібратися зі своїми справами до оголошення заявки. Якщо він матиме ігрову практику та захоче виступати за збірну – зможе повернутися, коли забажає, чому б і ні? Це було непорозуміння, і, на мою думку, його легко залагодити. З мого боку все гаразд. Коли саме це вирішиться? Цього я не знаю, побачимо, гра з Норвегією щойно завершилася", – сказав Жезуш.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у другому турі Ліги націй Роналду вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди. Вже тоді з'являлась інформація, що це дуже не сподобалось футболісту, якому тренер обіцяв, що випустить його на заміну.

Після цього Жезус заявив, що Кріштіану залишиться на заміні й у наступному поєдинку. Це тільки посилило конфлікт і капітан достроково залишив розташування "лузітан".

Після демаршу з'явилась інформація, що Роналду завершив міжнародну кар'єру. Поки зірковий форвард про це не оголошував.

Напередодні португальці знову здолали Норвегію (2:1). Вони стали першою збірною, яка пробилась у чвертьфінал Ліги націй-2026/27.