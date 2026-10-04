Роналду може повернутися в збірну Португалії наступного року
Легендарний форвард Кріштіану Роналду, який виступає за Аль-Наср, може повернутися в збірну Португалії наступного року.
Про це повідомляє DailySports.
"Справа в тому, що йому потрібно забити ще 21 гол [щоб досягти позначки в 1 000 голів]. Він дуже хотів забити останній гол у складі збірної Португалії, так само, як Пеле влаштував справжнє шоу, коли забив свій 1 000-й гол, і я думаю, що він розраховував забити цей гол наприкінці сезону в матчі за збірну Португалії.
Він розраховував легко забити 15–20 голів за сезон у складі Аль-Насра, але дуже хотів влаштувати свято на честь себе, свого его та своєї історії у складі національної збірної", – заявив португальський журналіст Мігел Перейра, який близький до Роналду та написав про нього книгу.
Нагадаємо, Роналду залишився незадоволеним рішенням Жорже Жезуша, який не випустив його у матчі другого туру Ліги націй-2026/27 проти Норвегії. Після суперечки з наставником нападник залишив розташування команди.
Водночас Жезуш спростував інформацію про конфлікт із Роналду. Згодом тренер збірної Португалії погодився на проведення екстреної зустрічі з футболістом.