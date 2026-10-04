Роналду може повернутися в збірну Португалії наступного року

Легендарний форвард Кріштіану Роналду, який виступає за Аль-Наср, може повернутися в збірну Португалії наступного року.

Про це повідомляє DailySports.

"Справа в тому, що йому потрібно забити ще 21 гол [щоб досягти позначки в 1 000 голів]. Він дуже хотів забити останній гол у складі збірної Португалії, так само, як Пеле влаштував справжнє шоу, коли забив свій 1 000-й гол, і я думаю, що він розраховував забити цей гол наприкінці сезону в матчі за збірну Португалії.

Він розраховував легко забити 15–20 голів за сезон у складі Аль-Насра, але дуже хотів влаштувати свято на честь себе, свого его та своєї історії у складі національної збірної", – заявив португальський журналіст Мігел Перейра, який близький до Роналду та написав про нього книгу.