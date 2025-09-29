Українська правда
Буковина на останніх секундах вирвала перемогу, Металіст програв Лівому берегу у 8 турі Першої ліги

Олексій Погорелов — 29 вересня 2025, 17:27
Сьогодні, 29 вересня, програма 8 туру Першої ліги України сезону-2025/26 закривалася трьома матчами.

У першому поєдинку даного ігрового дня зійшлися Металіст та Лівий берег. Минулорічний учасник Української Прем'єр-ліги вирвав перемогу над харківським колективом на останній хвилині основного часу.

Ще один колишній представник вищого українського дивізіону, а саме Інгулець на виїзді не зміг обіграти запорізький Металург – гра завершилася нульовою нічиєю.

Останній матч 8 туру подарував результативне протистояння Фенікса-Маріуполя та Буковини. Один з лідерів Першої ліги на 23-й хвилині вже мав перевагу у два голи. Проте підопічні Сергія Шищенка примудрилися втратити її. Маріупольці відновили перевагу за 20 хвилин до кінця поєдинку. Але в доданий час гості все ж вирвали перемогу. 

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
8 тур, 29 вересня

Металіст – Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Дієгу.

Металург – Інгулець 0:0

Фенікс-Маріуполь – Буковина 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 16 Підлепенець, 0:2 – 23 Дахновський, 1:2 – 32 Залога, 2:2 – 68 Богданов, 2:3 – 90+6 Вітенчук.

Турнірна таблиця Першої ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, відбулися три матчі 8 туру Першої ліги, в одному з яких Чорноморець обіграв Агробізнес.

Раніше стало відомо про гучний скандал зі спробою підкупити арбітра перед грою одного з попередніх турів Першої ліги.

