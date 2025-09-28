Поділля здолало Прикарпаття у матчі 8-го туру Першої ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбудуться три матчі восьмого туру Першої ліги України сезону-2025/26.

У першому поєдинку хмельницьке Поділля, яке до цього матчу посідало останню сходинку, вдома обіграло івано-франківське Прикарпаття. Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Клуб піднявся на 13 місце.

Також сьогодні тернопільська Нива зіграє проти Чернігова, а Чорноморець прийме Агробізнес. "Моряки" продовжують очолювати турнірну таблицю. Агробізнес йде на третій позиції в чемпіонаті.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 28 вересня

Поділля (Хмельницький) – Прикарпаття (Івано-Франківськ) 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 28 Сітало, 1:1 – 33 Чушенко, 2:1 – 40 Савін

14:30 Нива (Тернопіль) – ФК Чернігів

16:30 Чорноморець (Одеса) – Агробізнес (Волочиськ)

Нагадаємо, напередодні Ворскла зіграла внічию з Вікторією, ЮКСА розписала мирову з Пробієм.