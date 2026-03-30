Ексзахисник Атлетико – про битву з "блаугранас" у ЛЧ: Сподіваюся, що вони пройдуть Барселону

Колишній головний тренер бразильського Фламенго Феліпе Луїс висловився про майбутнє протистояння між мадридським Атлетико та каталонською Барселоною у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Його цитує Marca.

Ексзахисник пригадав свій період у складі "матрацників". Бразилець не приховує, що гордиться виступами за мадридський клуб та тим, ким він став у футболці Атлетико.

Також Луїс оцінив зростання іспанської команди завдяки роботі керівництва, головного наставника Дієго Сімеоне та гравців вищого класу, які поповнили колектив.

Феліпе розповів, чи здатні підопічні Сімеоне пройти "блаугранас" у єврокубках.

"Я бачу команду, проти якої вкрай складно грати: вона вміє як глибоко оборонятися, так і високо пресингувати, діяти вертикально. Тому з Атлетико завжди важко. Не хочу наврочити, але сподіваюся, що вони пройдуть Барселону у Лізі чемпіонів – далі буде дуже цікаво. Я відчуваю гордість, дивлячись на нинішній Атлетико: це клуб, який став значно кращим і більшим, ніж раніше", – заявив Луїс.

Чвертьфінальні зустрічі у Лізі чемпіонів Атлетико – Барселона відбудуться 8-го та 14-го квітня. Перед цим команди зіграють очну гру у Ла Лізі (4 квітня о 22:00 за київським часом).

Відзначимо, що Феліпе Луїс двічі приходив до Атлетико. Вперше це було у 2010-му, а вдруге – у 2015-му. Загалом відіграв у футболці іспанського гранда 333 матчі, у яких забив 12 голів та віддав 30 асистів.

Взимку 2024-го повісив бутси на цвях та очолив Фламенго. Бразильський клуб звільнив його з посади головного тренера після перемоги з рахунком 8:0. Відхід стався через відсутність підтримки з боку керівництва Фламенго.

Цікаво, що ще влітку минулого 2025 року була інформація, що мадридське Атлетико розглядає Луїса на заміну Сімеоне.