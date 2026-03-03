Чинні чемпіони Копа Лібертадорес звільнили тренера після перемоги з рахунком 8:0

Фламенгу звільнив головного тренера Філіпе Луїса, який очолював команду з вересня 2024 року.

Про це повідомляє O Globo.

Бразильський клуб вирішив попрощатись з фахівцем після півфінального поєдинку Ліги Каріока. У ньому підопічні Луїса здобули розгромну перемогу з рахунком 8:0.

Відхід стався через відсутність підтримки з боку керівництва клубу. Зокрема, президент Луїс Едуардо Бапа був одним з ініціаторів звільнення, а також частина гравців команди не знаходила з тренером спільної мови.

Технічний директор Жозе Боту, який раніше працював у Шахтарі, прагнув дати час тренеру, щоб команда пережила поганий початок сезону. Проте врешті-решт він піддався тиску президента Фламенгу.

Зазначимо, що 27 лютого "червоно-чорні" програли Ланусу у фіналі Суперкубка Південної Америки з рахунком 2:3. У чемпіонаті Бразилії ж у трьох стартових турах вони набрали чотири залікові бали.

Нагадаємо, що Філіпе Луїс мав чудову ігрову кар'єру. Він, зокрема, виступав за Атлетіко та Челсі, здобувши сумарно 20 трофеїв.

Бразилець повісив бутси на цвях наприкінці 2023 року. Вже тренером виграв 7 титулів, серед яких виділяється перемога в Кубку Лібертадорес лише три місяці тому.