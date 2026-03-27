Лідер Барселони зазнав травми, через яку ризикує пропустити матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико

Олексій Мурзак — 27 березня 2026, 21:45
Вінгер Барселони Рафінья отримав травму під час товариського матчу збірної Бразилії проти Франції (1:2).

Про це повідомляє AS.

Він відчув біль у правому стегні та був замінений у перерві поєдинку.

За інформацією видання, бразилець має пройти низку тестів, щоб визначити ступінь пошкодження. Раніше  через схожу травму футболіст пропустив два місяці. 

Якщо розрив м'яза підтвердиться, то Рафінья ризикує пропустити півтора-два місяці. Якщо буде діагностовано лише розтягнення чи незначний розрив, час відновлення значно скоротиться.

Цього сезону Рафінья зіграв у 31 матчі за Барселону у всіх турнірах, забивши 19 голів і віддавши 8 результативних передач.

У Лізі чемпіонів команда Ханса-Дітера Фліка вийшла до 1/4 фіналу, де зіграє з Атлетико 8 та 14 квітня.

