Здивував усіх: Атлетико розглядає свого колишнього гравця в якості потенційної заміни Сімеоне

Колишній підопічний Дієго Сімеоне в особі Філіпе Луїса може замінити аргентинця на посаді головного тренера Атлетико.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нинішній тренер Фламенго високо цінується у Мадриді не тільки як професіонал, а й як людина.

Згідно з джерелом, його короткий шлях, сповнений тріумфів, робить 39-річного бразильця ідеальним кандидатом на посаду тренера "кольчонерос", якщо Сімеоне вирішить залишити клуб.

"Я багато знаю про те, як вони працюють. Сімеоне та Жорже Жезуш – це люди, які дійсно надихнули мене піти цим шляхом і бути тут сьогодні в якості тренера. Особливо Сімеоне. Я працював з ним протягом восьми років; він мав величезний вплив на моє життя. Було б дуже особливим мати можливість зустрітися з ним", – сказав Луїс перед стартом Клубного чемпіонату світу-2025.

Філіпе Луїс виступав за Атлетико протягом восьми сезонів (2010-2014, 2015-2019). Останні 4,5 роки своєї кар'єри лівий захисник провів у Фламенго, який він очолив у вересні 2024 року.

З того моменту бразильська команда під керівництвом Луїса провела 47 матчів, у яких вона здобула 33 перемоги, 11 разів зіграла внічию та зазнала всього 3 поразок.

У ролі тренера Луїс привів Фламенго до перемоги в чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро (2025), Кубку (2024) та Суперкубку Бразилії (2025).

На КЧС-2025 Фламенго виграв перші два поєдинки, гарантувавши собі місце в плейоф турніру. Це сталося після матчу з Челсі, який бразильці обіграли з рахунком 3:1.