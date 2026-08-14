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Федецький: Костюк не може запалити це Динамо

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 16:52
Федецький: Костюк не може запалити це Динамо
Артем Федецький
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Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився думкою щодо головного тренера Динамо Київ Ігоря Костюка.

Слова ексзахисника наводить Трибуна.

"Костюк не може запалити це Динамо. Немає тренерського запалу, воно виглядає все монотонно. Мені важко аналізувати гру Динамо чесно, бо, знаючи Динамо, це має бути Динамо, а не те щось, коли незрозуміло, як і що відбувається.

Якщо брати торішні результати – один плюс, що виграли Кубок України. Але скажемо відверто – чемпіонат був провалений. Динамо – це не той клуб, який має з натяжкою потрапляти в п'ятірку українського чемпіонату. Раніше Динамо боялись в чемпіонаті – не тільки назви, а й футболістів, – але зараз воно сильно розчаровує. Я не знаю причини, але так не можна", – заявив Федецький.

Напередодні Динамо завершило боротьбу в єврокубках сезону-2026/27, вилетівши від Карабаха в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Динамо Київ Артем Федецький

Артем Федецький

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