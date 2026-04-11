На кону путівка до півфіналу: Федецький застеріг Шахтар перед матчем в Алкмарі

Колишній захисник Шахтаря Артем Федецький оцінив перемогу команди над АЗ (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

"Я думав, що в першому таймі донеччани таки матеріалізують свою незначну ігрову перевагу в забитий м'яч. Але нідерландці в Кракові доволі організовано оборонялися, чіпко діяли на підступах до свого карного майданчика й до гольових моментів справа не доходила.

Перерва пішла на користь донеччанам. Переконаний, що Арда Туран налаштовував підопічних додати в агресії та інтенсивності на половині поля гостей. Вважаю, що переломним в протистоянні став шедевр бразильського легіонера Шахтаря Педріньйо, який здалеку зняв павутину з верхнього кута воріт АЗ.

Коли ж гості великими силами побігли вперед відігруватися, гірники майстерно скористалися тими вільними зонами, які з'явилися в тилу візаві. Аліссон оформив "дубль", рахунок став розгромним й президент ФК Шахтар Рінат Ахметов, що був присутній на матчі, не приховував свого задоволення", – сказав він.