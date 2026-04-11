На кону путівка до півфіналу: Федецький застеріг Шахтар перед матчем в Алкмарі
Колишній захисник Шахтаря Артем Федецький оцінив перемогу команди над АЗ (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.
Його слова передає Sport.ua
"Я думав, що в першому таймі донеччани таки матеріалізують свою незначну ігрову перевагу в забитий м'яч. Але нідерландці в Кракові доволі організовано оборонялися, чіпко діяли на підступах до свого карного майданчика й до гольових моментів справа не доходила.
Перерва пішла на користь донеччанам. Переконаний, що Арда Туран налаштовував підопічних додати в агресії та інтенсивності на половині поля гостей. Вважаю, що переломним в протистоянні став шедевр бразильського легіонера Шахтаря Педріньйо, який здалеку зняв павутину з верхнього кута воріт АЗ.
Коли ж гості великими силами побігли вперед відігруватися, гірники майстерно скористалися тими вільними зонами, які з'явилися в тилу візаві. Аліссон оформив "дубль", рахунок став розгромним й президент ФК Шахтар Рінат Ахметов, що був присутній на матчі, не приховував свого задоволення", – сказав він.
Федецький застеріг команду перед матчем-відповіддю.
"Віддаючи належне гірникам, хотів би нагадати їм, що це був лише перший поєдинок. Пригадується, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій з Лехом вони в Кракові злегковажили й ледь втримали перевагу здобуту в Познані. Сподіваюся, що наступного тижня в Алкмарі донеччани не змусять своїх вболівальників нервувати. На кону путівка до півфіналу", – сказав Федецький.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.
Переможець цієї пари зіграє проти Крістал Пелес або Фіорентини. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.
Раніше Арда Туран розповів про стан здоров'я Ізакі Сілви, який знепритомнів під час поєдинку.