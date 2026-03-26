У Реброва є вибір: Федецький проаналізував склад збірної України на матч зі Швецією

Колишній захисник збірної України Артем Федецький поділився аналітикою стосовно стану підопічних Сергія Реброва напередодні півфінального матчу плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Швеції та висловився щодо того, кого він вважає фаворитом у цій зустрічі.

"Таке слово не дуже – фаворит. Дві рівні команди, і давати якісь плюси Україні – які, звичайно, є – не хочеться, щоб не наврочити. Я вважаю, що Україна зараз має хороший склад, хороший підбір виконавців і багато ключових футболістів перебувають в хорошому ігровому тонусі. Тому у Реброва є вибір. А очікування – звичайно, це перший матч, півфінал. Тому надіємося і віримо в перемогу".

Також колишній правий захисник Дніпра та Шахтаря проаналізував можливі варіанти в центрі захисту збірної України та згадав про форму центрального нападника Романа Яремчука у Ліоні.

"Тому в Реброва є вибір. Хто буде грати в парі з Забарним? Напевно, все ж таки більше шансів у Валерія Бондаря. Він також перебуває в хорошому ігровому тонусі. Є ще Сваток, можна гратись з переводом Миколенка у зону лівого центрального захисника. Попереду в Реброва теж є вибір. Спілкувався особисто з Яремчуком про те, як він себе почуває, то він ніби знайшов свого тренера. Але, звичайно, хотів би, щоб Роман більше отримував ігрового часу. Тому, я вважаю, що в нас більш менш оптимальний склад. По першій лінії абсолютно питань – це буде Трубін, який в кожному матчі за Бенфіку показує стабільно високий рівень гри".

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.